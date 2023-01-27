В Воронеже прошла встреча руководителей полиции и национально-культурных объединений

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В ГУ МВД по Воронежской области 26 января состоялся круглый стол с участием руководителей национально-культурных общественных объединений. В нем приняли начальник регионального управления миграции, полковник полиции Сергей Червонцев, замначальника отдела по организации взаимодействия с общественными организациями Управления по работе с АО и СГО мэрии Галина Саликова и представители общин.

Сергей Червонцев рассказал о нормах миграционного законодательства, разъяснил порядок оформления разрешительных документов и рассказал об ответственности за подделки. В свою очередь его заместитель Андрей Лушпаев пояснил, что МВД РФ и Бюро Международной организации по миграции в Москве вопрос поддержки (организационной, логистической, финансовой) иностранным гражданам, которые хотели бы добровольно вернуться на родину, но не имеют возможности. Он отметил важность программы, поскольку такие люди уязвимы. Например, они могут стать жертвами торговли людьми или у них возникнут проблемы с медицинским обслуживанием. Причины же, почему иностранный гражданин не может выехать к себе на родину, разные - сложная жизненная ситуация, объективные трудности и т. д.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

На встрече также выступила начальник отдела разрешительно-визовой работы подполковник полиции Ольга Манаева. Она рассказала, что иностранцы, которые учатся по программам бакалавриата или специалитета, программе магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в государственном вузе, могут обратиться в территориальный орган МВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в целях получения образования (РВПО). РВПО выдается на срок обучения и последующие 180 суток.

А начальник отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ майор полиции Александр Безруков обратил внимание, что за переоформлением патента необходимо обращаться не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня его выдачи. И документ не переоформляется если в период его действия нет сведений о трудовой деятельности иностранного гражданина.