В Воронеже юбилей Гайдая отметят кинопоказом

30 января исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая - советского мастера кинокомедии, создавшего такие шедевры как «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», «12 стульев», «Спортлото-82».

В этот день в молодежном центре на проспекте Революции, 32 пройдет специальный кинопоказ, посвященный юбилею талантливого режиссера. Участников встречи, которые придут в атмосферных и оригинальных образах 70-х годов или повторят стиль героев из фильмов Гайдая, ждет подарок от организаторов.

Кинопоказ пройдет в кабинете 213, начало в 15.50, 12+