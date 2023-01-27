Суд в Воронежской области выдворил гражданку Латвии за пределы РФ

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Россошанский районный суд принял решение выдворить 42-летнюю гражданку Латвии из России. Это следует из сообщения суда от 27 января.

Латвийка нарушила режима пребывания в РФ (ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ). Выяснилось, что она приехала в Воронежскую области 6 октября по туристической визе, срок которой истек 3 января 2023 года. Однако женщина решила на родину не возвращаться и даже зарегистрировала брак с россиянином.

При этом она заблаговременно не позаботилась о продлении срок ее нахождении на территории РФ. Вину свою в совершении административного правонарушения латвийка признала и попросила ее выдворять из страны, так как она «считает себя русской».

Однако суд помимо штрафа в 2 000 рублей постановил ей вернуться на родину.