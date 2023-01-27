В Воронежской области выявили факт незаконного слива отходов из машин

Фото департамента экологии и природных ресурсов

В Репьевском районе экологи в ходе рейдов увидели ассенизаторскую машину, которая незаконно сливала жидкие отходы. Об этом сообщили в профильном департаменте облправительства 27 января.

Тем самым они зафиксировали факт нарушения природоохранного законодательства. Информация об этом была направлена в местный отдел МВД России в тем, чтобы правоохранители установили виновных лиц и возбудили дела об административном правонарушении.

Кроме того, на территории района специалистами Центра лабораторных исследований проведены мониторинговые мероприятия. Отобраны и проанализированы 13 проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ: бензол, метан, метилбензол, углерод оксид, этенилбензол, азота диоксид, аммиак, сероводород, метантиол, сера диоксид, формальдегид, озон, азота оксид. Содержание в атмосферном воздухе контролируемых веществ не превышало предельно допустимую норму.