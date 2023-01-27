МакSим собрала в Воронеже аншлаг после двух перенесенных концертов

Максим в Event-Hall Фото: Ярослав ИВАНОВ

Воронежцы все-таки дождались Макsим! Концерт артистки состоялся в Event-Hall 26 января, несмотря на два переноса (с 24 ноября и 15 декабря 2022) из-за болезни - певица провела много времени в больнице и даже была подключена к аппарату ИВЛ.

На площадке был аншлаг. Воронежские поклонники соскучились по нежно обволакивающему голосу певицы. Да и за пандемию в принципе устали сидеть взаперти. У публики четко прослеживается запрос на ностальгию. Хотя в зале были не только зрители поколения нулевых, но и много современной молодежи.

Максим в Event-Hall Фото: Ярослав ИВАНОВ

Марина была очень приветливой, сменила несколько нарядов. А воронежцы активно подпевали ее главным хитам «Знаешь ли ты», «Мой рай», «Нежность», «Золотыми рыбками», «Отпускаю»…

А после концерта звезда еще и раздала автографы, чем еще больше порадовала поклонников.