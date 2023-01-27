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НовостиОбщество27 января 2023 13:21

Спасатели вызволили запертую в комнате двухлетнюю девочку в Воронеже

Дверь захлопнулась случайно
Евгения ФРОЛОВА
Фото городской службы спасения

Фото городской службы спасения

Фото: Предоставлено "КП"

Двухлетнюю девочку, случайно оказавшуюся запертой в комнате, помогли вызволить сотрудники службы спасения в Воронеже.

Инцидент произошел 25 января. В службу 112 позвонила мама малышки и сообщила, что в комнате случайно оказалась заперта двухлетняя девочка, пока родители отвлеклись на уборку.

Прибывшие на место происшествия спасатели в дом на улице Комарова вскрыли дверь в комнату.

- С малышкой все в порядке!, - подытожили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Комсомолка», сотрудники городской службы спасения помогли также выбраться из 4-метровой ямы подвыпившему воронежцу.