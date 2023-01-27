Скандал в воронежской райбольнице прокомментировал департамент здравоохранения

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Облздрав прокомментировал ситуацию, которая возникла в Россошанской районной больнице. Между медперсоналом и посетительницей учреждения произошел конфликт. Женщина пожаловалась, что ей не выдали справку для путевки в санаторий для ее больной дочери. Вследствие чего мать стала возмущаться и сняла происходящее на камеру.

Как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области 27 января, пациентка была записана на прием к врачу общей практики 23 января на 13:24. Однако женщина пришла раньше и потребовала справку для себя и дочери, чтобы получить путевки в санаторий. С нее в свою очередь попросили документы, что на 2023 год у нее сохранился набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения. Такую справку можно получить в пенсионном фонде.

- Эта просьба вызвала у женщины негодование, она включила видеосъемку. Врач и медицинские сестры попытались успокоить пациентку. Информация о том, что на женщину «накинулись» и что «врач Сащенко толкнул и ударил» не соответствует действительности, - пояснили в облздраве.

Сейчас мама и дочь прошли необходимые обследования и получили справки. А по итогам проверки выяснилось, что факта отказа в оказании медпомощи не было.