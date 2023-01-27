Экс-доцента воронежского института ФСИН отправили на 3,5 года в колонию за взятки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему доценту института ФСИН Марии Л., Ее признали виновной в получении взяток от студентов. Женщина проведет 3,5 года в колонии общего режима. Это следует из материалов суда.

Напомним, разоблачили ученую в ходе совместной операции полиции, ФСБ и Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290.

В ходе судебного следствия было доказано шесть эпизодов получения преподавателем денег от студентов. С января 2018-го по декабрь 2019 года доценту «заносили» за подготовку выпускных работ, получение положительного отзыва о них и содействие в их защите. У женщины была твердая такса – по 25 тысяч рублей. Таким образом, с шести студентов она получила в общей сложности 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.