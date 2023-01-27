В райцентре под Воронежем окончательно отобрали у местной фирмы захваченный ею земельный участок

Земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров вернули в собственность администрации Семилук. Фото: Иван МАКЕЕВ

В первом кассационном суде общей юрисдикции признали обоснованным определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда. В нем удовлетворили апелляцию прокуратуры Семилукского района о признании недействительными результатов межевания земельного участка площадью 5 200 квадратных метров в городе Семилуки. Кассационную жалобу представителя ООО «ЮКОН» оставили без удовлетворения.

Ранее представители ООО «ЮКОН» зарегистрировали право собственности на земельный участок площадью 3 200 квадратных метров. Однако после межевания его площадь таинственным образом увеличилась до 5 200 «квадратов». В результате администрации Семилук причинили материальный ущерб на сумму почти 13 млн рублей. Кроме того, нарушили права граждан, которые вправе были претендовать на присвоенный земельный участок площадью 2 000 «квадратов».

Кроме того, суд удовлетворил требования об изъятии из незаконного владения ООО «Юкон» в пользу администрации Семилук этого участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена.