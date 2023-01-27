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НовостиПроисшествия27 января 2023 11:45

Воронежские полицейские задержали с поличным курьера телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Предоставлено "КП"

Полиция задержала 34-летнего воронежца, который промышлял мошенничеством под предлогом оказания помощи попавших в ДТП родственникам. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 27 января.

Мужчина занимался авторемонтом. «Купился» на предложение в программе-мессенджере о «легкой работе». Связавшись с неизвестным, он согласился поработать «курьером» - забирать деньги у людей, которые якобы будут передавать их в качестве взяток должностным лицам. При этом купюры надо переводить на указанные банковские счета. С каждого перевода ему причиталось 10 000 рублей.

Таким образом, он помог обмануть как минимум трех пенсионерок, проживающих на улицах Краснозвездной, Перхоровича и Рабочем проспекте в Воронеже. Например, 25 января 93-летняя женщина с ул. Перехоровича, поверив «телефонным мошенникам» о ДТП с участием ее внучки, передала ему 300 000 рублей. Поймали «курьера» с поличным – при передаче денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».