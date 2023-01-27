В Воронеже сожительницу грабителя будут судить за нападение на женщину

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде. Фото: с сайта Советского районного суда.

Сотрудники прокуратуры направили в Советский районный суд уголовное дело местной жительницы. По данным следствия, в октябре 2022 года женщина, чтобы помочь своему сожителю избежать срока за грабеж, решила «надавить» на его жертву. Пришла к ней домой и, проявляя агрессию, потребовала забрать заявление из полиции и дать ложные показания по делу ее гражданского мужа. При этом грозила расправой как над самой жертвой грабежа, так и над близкими ей людьми.

- В отношении сожительницы грабителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 309 УК РФ «Принуждение потерпевшей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью, уничтожением и повреждением имущества этого лица, ее близких». Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Советского района.