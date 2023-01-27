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НовостиОбщество27 января 2023 10:54

Сержант из Воронежской области погиб в бою в зоне СВО

Алексей Костопраев служил в должности командира танка
Евгения ФРОЛОВА

Во время специальной военной операции на Украине погиб житель Таловского района сержант Алексей Костопраев. Скорбную новость сообщил глава муниципалитета Виктор Бурдин 27 января.

Он пояснил, что Алексей Михайлович родился и вырос в поселке Таловая. Там он закончил школу. Военную службу он выбрал осознанно и 21 августа 2022 года ушел на контрактную службу в зону проведения СВО. Во время боевых действий на Украине служил в должности командира танка.

- Его не стало 16 января 2023 года, он погиб при исполнении воинского долга. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - написал Виктор Бурдин.

Ранее сообщили о смерти 35-летнего Александра Русанова из Терновского района. Боец скончался в московском госпитале от ран, полученных в зоне СВО.