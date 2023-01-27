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НовостиПроисшествия27 января 2023 10:24

На пожаре в райцентре Воронежской области погиб мужчина

В Лисках сгорела однокомнатная квартира
Юрий КОЗЛОВ
Пожар потушили через 17 минут после сообщения о нем, но пенсионера спасти не успели.

Пожар потушили через 17 минут после сообщения о нем, но пенсионера спасти не успели.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Утром в пятницу, 27 января, трагедией обернулся пожар в городе Лиски в доме № 35 на улице Лысенко. Там загорелась однокомнатная квартира в двухэтажном деревянном жилом доме.

О пожаре в МЧС сообщили в 6.05. На место ЧП выезжали 11 специалистов на трех машинах. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали из дома пять человек – трех по лестнице, одного в маске. Еще один жилец вышел на улицу самостоятельно.

Пожар ликвидировали в 6.22. К тому времени комната на первом этаже дома размером 3х3 м выгорела полностью. В ней обнаружили тело 71-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.

Напомним, вечером 26 января в Центральном районе Воронежа в квартире дома на улице Разведчиков сгорел потолок. На этом пожаре никто не пострадал.