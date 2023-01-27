В Воронеже начнется суд над директором ФК «Чайка» за организацию договорных матчей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Железнодорожный райсуд Воронежа готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого стал исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян. Его обвиняют в организации договорных спортивных матчей. Об этом рассказали в пресс-службе суда 26 января.

По версии следствия, с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года, Олег Баян в ходе Олимп-Первенства России по футболу перед десятью играми предлагал спортивным судьям вознаграждения за создание условий для выигрыша ФК «Чайка». За эти «уступки» он готов был выложить от 50 до 250 тысяч рублей.

Кроме того, 12 мая 2019 года Баян якобы предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову полмиллиона за умышленный проигрыш. На сделку тот согласился, еще и подговорил шесть игроков. В итоге матч выиграла «Чайка». Суд всем фигурантам назначил большие штрафы.