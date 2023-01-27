В Воронеже УФСБ накрыла подпольную нарколабораторию: есть видео

Фото пресс-службы УФСБ Фото: Предоставлено "КП"

Сотрудники Управления ФСБ в декабре 2022 года в одном из гаражей накрыли подпольную нарколабораторию. С поличным был задержан 38-летний мужчина. Об этом сообщили в ведомстве 27 января.

Как оказалось, злоумышленник специально арендовал гараж. В помещении чекисты обнаружили и изъяли: готовое наркотическое средство мефедрон - не менее 5 кг, химические реактивы массой порядка 300 кг, а также лабораторное оборудование.

- В отношении задержанного гражданина РФ следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала официальный представитель УФСБ региона Ксения Лютая.