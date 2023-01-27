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НовостиОбщество27 января 2023 9:23

Коронавирус в Воронежской области на утро 27 января: 88 человек заболели, никто не умер

Еще 27 человек выздоровели
Юрий КОЗЛОВ
Число заболеваний коронавирусом за сутки в Воронежской области вновь приблизилось к сотне.

Число заболеваний коронавирусом за сутки в Воронежской области вновь приблизилось к сотне.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области выросло число суточных заболеваний коронавирусом. На утро пятницы, 27 января, заразились еще 88 человек, 18 из них попали в больницы. На начало дня 26 января заболевших было чуть меньше – 81. Всего же за время эпидемии заразились коронавирусом 471 937 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от ковидных осложнений. Еще 27 человек выздоровели. 26 января сообщали о 48 избавившихся от коронавируса. Всего за время пандемии закрыли больничный уже 462 455 жителей Воронежской области.