Пьяный мужчина провалился в 4-метровую яму в Воронеже

Фото - городская служба спасения Фото: Предоставлено "КП"

Инцидент произошел на улице Республиканская в Воронеже. В яму глубиной 4 метра, примыкающей к стене здания, упал пьяный местный житель. Об этом рассказали в городской службе спасения 26 января.

Это произошло в Коминтерновском районе вечером 25 января. Яма находится возле дома № 74.

Изрядно перебравшего горожанина, попавшего в беду, в 23.50 обнаружила на дне ямы проходящая мимо женщина. Самостоятельно мужчина выбраться не смог, поэтому она и позвонила по номеру 112.

Приехавшие к месту ЧП спасатели спустили лестницу и вытащили мужчину из бетонной ловушки. Потом они передали его бригаде скорой помощи. По счастью, воронежцу повезло – при падении с высоты он даже травм не получил.