Жители частного сектора Центрального района Воронежа остались без света

Свет обещают вернуть в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители улицы Академика Прянишникова Центрального района (там, в основном, расположен частный сектор) пожаловались на отключение света. Оказалось, что произошла авария – поврежден кабель.

Специалисты «Воронежской горэлектросети» устраняют аварию на линии 6 кВ. Работы осложнены тем, что во время них энергетики обнаружили кабельную линию под напряжением, владельца которой пока не установили. Сейчас ее обесточили. На данный момент повреждение устраняют две бригады службы кабельной линии, работает лаборатория и три единицы спецтехники.

Ночью электричество в дома подавали с помощью резервного источника питания. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу света днем, когда нагрузка на сеть растет, энергетики планируют задействовать еще одну «запасную» линию.

В ближайшее время ремонт обещают завершить и вернуть свет во все лишенные его сейчас дома.