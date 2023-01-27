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НовостиОбщество27 января 2023 8:09

Сбер: в Черноземье по итогам 2022 года объем открытых вкладов превысил 1 трлн рублей

С января по декабрь прошлого года жители регионов Черноземья открыли более 11,7 млн вкладов
Источник:kp.ru

Объем отрытых вкладов с начала года превысил 1 трлн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается рост средней суммы открытых вкладов: если в 2021 года она составляла 40 тысяч рублей, то по итогам 2022 года — уже более 95 тысяч рублей.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Возможность самостоятельно управлять своими сбережениями особенно актуальна, поэтому вклады - один из самых популярных инструментов накопления».