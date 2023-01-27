Повышение цен на проезд в воронежских электричках до Дубовки и Машмета оказалось незаконным

История с повышением цен на проезд в электричках до Дубовки и Машмета пока выглядит загадочной. Фото: из архива «КП»

В региональном департаменте государственного регулирования тарифов сообщили о незаконном повышении цен на проезд с вокзала Воронеж-1 до Дубовки и Машмета. В АО «ППК Черноземье» их подняли с нового года на 50 процентов. Между тем, максимальное повышение не должно было превысить 5,9%. В департаменте утверждают, что новые тарифы с ними не согласовывали.

В официальном сообщении на сайте «ППК Черноземье» говорится, что повысили цены на основании приказа Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 30 ноября 2022 года. В компании заявили, что о претензиях областных чиновников по этому поводу первый раз слышат. Но обещали после ознакомления с ними предоставить комментарий.

«КП-Воронеж» также запросила информацию в областном правительстве о том, когда цены понизят до разрешенного предела. А также, каким способом собираются компенсировать пассажирам уже переплаченные за проезд деньги.