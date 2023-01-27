В Воронеже водитель «Лады» врезался в стену дома и погиб

"Лада" после удара о стену. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 27 января в 00.05 в Воронеже у дома № 112 по улице Ломоносова случилась авария. 32-летний житель Воробьевского района, руливший автомобилем ВАЗ-2112, ехал со стороны Докучаева в направлении Московского проспекта. По неясным пока причинам он вылетел с дороги и врезался в стену здания. Водитель получил тяжелые травмы, от которых вскоре умер.

Машина, похоже, восстановлению не подлежит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД также рассказали об авариях, случившихся 26 января:

- Автоинспекторы зарегистрировали 93 ДТП. 76 из них случились в Воронеже, 14 – на дорогах в районах, 3 – на федеральных трассах. В шести из них два человека погибли, четыре получили травмы. Инспекторы ГИБДД задержали 13 пьяных водителей. Обращаем особое внимание на резко возросшее число проездов на красный свет – 205.