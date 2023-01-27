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НовостиОбщество27 января 2023 6:56

Стало известно, почему воронежцы в январе получили уменьшенные авансы

Вступили в силу новые правила уплаты НДФЛ
Юрий КОЗЛОВ
Общая сумма месячной зарплаты не изменится.

Общая сумма месячной зарплаты не изменится.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Воронежцы, получающие аванс за январь, удивились, что суммы оказались меньше привычных. На целых 13 процентов. Оказалось, что массовых ошибок бухгалтеров не было. Просто с начала 2023 года вступили в силу новые правила уплаты НДФЛ.

Ранее налог на доходы физических лиц перечисляли по итогам месяца. Теперь же его нужно уплачивать и с первой, и со второй частей зарплат отдельно.

Так что можно быть спокойным. Если аванс «похудел» на 13 процентов, то оставшаяся часть зарплаты, напротив, «потолстеет» на ту же сумму. То есть, в конце месяца люди получат, наоборот, чуть больше денег, чем обычно.