В Воронеже с 1 апреля стартует ремонт дворов

Ремонтировать дворы начнут в апреле, а закончить работы должны не позже 18 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронеже начали искать подрядчиков для приведения в порядок дворов семи многоэтажек. С ними планируют заключить два контракта на сумму почти 30 миллионов рублей. Ремонт дворов включен в муниципальную програму «Формирование современной городской среды».

По первому контракту подрядчику нужно будет благоустроить дворы по улицам Красноармейская, 60, Грамши, 72, Ф. Энгельса, 91. Там, в частности, нужно будет отремонтировать проезды, установить новые фонари и урны. Все это нужно сделать в период с 1 апреля по 18 сентября 2023 года.

По второму контракту подрядчик должен будет привести в порядок дворы в Коминтерновском районе по адресам: ул. Беговая, дома №№ 128, 130, 134 и ул. Новгородская, д.121. В частности, отремонтировать проезды и тротуары, установить урны и парковые скамейки, а также новые фонари, сделать новые детские площадки и ограждения газонов. Все работы нужно будет выполнить с 1 апреля по 1 сентября 2023 года.

Заявки на участие в тендерах принимают до 2 февраля. Подрядчиков собираются определить 6 февраля.