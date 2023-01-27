В Центральном районе Воронежа сгорел частный дом

С пожаром в Центральном районе специалистам МЧС удалось справиться за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Центральном и Левобережном районе случились два пожара. К наиболее серьезным последствиям привело возгорание дома в частном секторе на улице Разведчиков. Пожар случился около семи часов вечера в четверг, 26 января. Сотрудники МЧС узнали о ЧП в 19.14. На место происшествия выезжали восемь специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь потушили уже в 19.24. Но к тому времени в жилом доме 8х6м пламя уничтожило потолок на площади 3 квадратных метра. К счастью, пострадавших на пожаре не было.

В микрорайоне Масловка на улице Солдатское поле утром в пятницу, 27 января, загорелся большой сарай. В МЧС о пожаре сообщили в 5.54. Строение тушили 11 человек, приехавших на трех машинах. Пожар ликвидировали в 6.21. Сарай 7х15 метров в итоге не сгорел дотла, но был поврежден огнем по всей площади. Пострадавших на пожаре не было.