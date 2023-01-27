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НовостиОбщество27 января 2023 5:33

После проверки прокуратуры оштрафовали руководителя «Воронежпассажиртранса»

На предприятии не соблюдали правила по назначению цен за тепло
Юрий КОЗЛОВ
Цены за пользование теплом на транспортном предприятии назначали неправильно.

Цены за пользование теплом на транспортном предприятии назначали неправильно.

Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку в МКП «Воронежпассажиртранс». Они выяснили, что представители предприятия неправильно начисляли плату за пользование теплом от находящейся в оперативном управлении этой транспортной организации котельной.

Работники городской прокуратуры возбудили административное дело в отношении генерального директора МКП МТК «Воронежпассажиртранс» по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования». Материалы проверки рассмотрели в региональном департаменте государственного регулирования тарифов. Руководителя предприятия признали виновным и оштрафовали его на 50 тысяч рублей.