После проверки прокуратуры оштрафовали руководителя «Воронежпассажиртранса»

Цены за пользование теплом на транспортном предприятии назначали неправильно. Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку в МКП «Воронежпассажиртранс». Они выяснили, что представители предприятия неправильно начисляли плату за пользование теплом от находящейся в оперативном управлении этой транспортной организации котельной.

Работники городской прокуратуры возбудили административное дело в отношении генерального директора МКП МТК «Воронежпассажиртранс» по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования». Материалы проверки рассмотрели в региональном департаменте государственного регулирования тарифов. Руководителя предприятия признали виновным и оштрафовали его на 50 тысяч рублей.