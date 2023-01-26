В воронежской Госавтоинспекции рассказали, как реагируют на сообщения в соцсетях о нарушителях ПДД

Начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов рассказал журналистам, как его ведомство реагирует на сообщения о нарушениях правил дорожного движения в соцсетях.

- Конечно, никто из сотрудников специально не сидит и не мониторит соцсети. Но если мы видим сообщение о таком факте, то сразу принимаем меры.

В качестве иллюстрации Шаталов привет недавний пример, когда он сам, просматривая ленту в городском паблике соцсети, попал на видео, где водитель маршрутки проезжает на красный сигнал светофора.

- Сразу переслал ролик подчиненным, и вечером того же дня мне показали протокол на нарушителя, - сообщил глава ведомства.