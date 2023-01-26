На воронежских дорогах выявили 53 очага аварийности

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году в Воронежской области зарегистрировали 53 очага концентрации ДТП, в которых погибли 26 человек и получили ранения 292. Из них на дорогах регионального значения находятся четыре аварийных места, где в прошлом году погибли двое и ранены 17. На федеральных трассах – 11 мест концентрации ДТП, здесь за год погиб 21 человек и получили ранения 17.

В тоже время на дорогах региона есть 25 мест, где также сложилась неблагополучная по авариям ситуация. 25 предочагов сложилось на региональных трассах (17 погибших и 85 раненых) и 37 – на федеральных (18 погибших и 115 раненых).