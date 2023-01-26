Травмы из-за гололеда получили 1,5 тысячи жителей Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Несмотря на бесснежную зиму, гололед на улицах в Воронеже и области продолжает оставаться частой причиной травм пешеходов. По данным областного департамента здравоохранения, в период с 19 по 25 января к врачам в различными травмами обратились 4 103 человека, из них 2 896 – покалечились в Воронеже. Из-за гололеда пострадали 1 522 жителя региона. Большинству из них оказали помощь и отпустили долечиваться домой. Госпитализация понадобилась 159 пациентам.

За минувшую неделю также зарегистрировано семь случаев обморожения и девять случаев переохлаждения, госпитализация потребовалась шести людям.