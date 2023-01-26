В 2022 году воронежским коррупционерам стали чаще давать реальные сроки

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги результатов рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности за 2022 год.

За этот период прокуроры обеспечили поддержание государственного обвинения по 179 уголовным делам в отношении 197 лиц, в 2021 году таких дел было 188 в отношении 205 фигурантов.

В ушедшем году по коррупционным статьям осуждено 10 должностных лиц органов государственной власти, в том числе три главы муниципального образования, 66 руководителей коммерческих и иных организаций, четыре работника учреждений здравоохранения, 13 - образования, 24 сотрудника правоохранительных органов, два адвоката и 53 взяткодателя.

По данным надзорного органа, существенно снизилось число дел, рассмотренных в особом порядке - с 40 до 14.

Число получивших реальные сроки коррупционеров выросло с 22 до 35. 63 человека получили наказание в виде штрафа.

За год прокуроры подали 48 апелляций в отношении 53 лиц. Из них суд удовлетворил 32. В отношении восьми коррупционеров по требованию прокуроров суд ужесточил наказание, в трех случаях изменил квалификацию преступлений.