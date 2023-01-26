Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт26 января 2023 15:08

Гандболисты из райцентра Воронежской области стали вторыми на всероссийском турнире

Соревнования памяти Алексея Саядяна прошли в Боброве
Алексей СЕРГУНИН
В финале белгородцы переиграли Бобров - 17:15. Фото организаторов турнира.

В финале белгородцы переиграли Бобров - 17:15. Фото организаторов турнира.

В Бобровском районе финишировал всероссийский турнир по гандболу памяти известного отечественного спортсмена Алексея Саядяна. Почтить его в рамках турнира собрались команды юношей (2008-09 годов рождения) из Боброва и Рамони Воронежской области, Астрахани, Белгорода, Чехова, Волгограда, Санкт-Петербурга, а также из ДНР.

Первое место заняли белгородцы. В финале они переиграли Бобров - 17:15. В матче за третье место петербуржцы одолели команду ДНР – 23:19.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, гандболистки из Рамони привезли из Волгограда бронзовые медали.