Гандболисты из райцентра Воронежской области стали вторыми на всероссийском турнире

В финале белгородцы переиграли Бобров - 17:15. Фото организаторов турнира.

В Бобровском районе финишировал всероссийский турнир по гандболу памяти известного отечественного спортсмена Алексея Саядяна. Почтить его в рамках турнира собрались команды юношей (2008-09 годов рождения) из Боброва и Рамони Воронежской области, Астрахани, Белгорода, Чехова, Волгограда, Санкт-Петербурга, а также из ДНР.

Первое место заняли белгородцы. В финале они переиграли Бобров - 17:15. В матче за третье место петербуржцы одолели команду ДНР – 23:19.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, гандболистки из Рамони привезли из Волгограда бронзовые медали.