Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 15:04

Участник СВО из Воронежской области умер от ран в госпитале

Александр Русанов родом из Терновского района
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы Павла Чибисова в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы Павла Чибисова в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

Глава Терновского района Воронежской области Павел Чибисов сообщил о смерти от ран, полученных в зоне проведения СВО, местного жителя – 35-летнего Русанова Александра. Боец скончался в московском госпитале.

- Воины не умирают. Они уходят в бессмертие! За проявленный героизм наш защитник представлен к ордену Мужества посмертно. Вечная слава герою! Вечная память! – написал Чибисов на своей странице в соцсети

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего.