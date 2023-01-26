Участник СВО из Воронежской области умер от ран в госпитале

Фото со страницы Павла Чибисова в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Глава Терновского района Воронежской области Павел Чибисов сообщил о смерти от ран, полученных в зоне проведения СВО, местного жителя – 35-летнего Русанова Александра. Боец скончался в московском госпитале.

- Воины не умирают. Они уходят в бессмертие! За проявленный героизм наш защитник представлен к ордену Мужества посмертно. Вечная слава герою! Вечная память! – написал Чибисов на своей странице в соцсети

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего.