В Воронеже прошло открытое Первенство по восточному боевому единоборству

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Накануне 80-й годовщины освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков прошло открытое Первенство Ленинского района по восточному боевому единоборству.

В организованном управой района и Региональной спортивной общественной организацией «Федерация восточного боевого единоборства Воронежской области» открытом первенстве приняли участие более 400 юных спортсменов города Воронежа: юноши и девушки в возрасте от 7 до 17 лет.

Количество желающих продемонстрировать свое мастерство в этой области спорта свидетельствует о большой популярности среди воронежской молодежи занятий восточными единоборствами.

В одной только дисциплине Кобудо приняли участие 199 человек, из них девушки 35, юноши 164. Соревнования прошли на базе спортивной школы № 26 по Правилам восточного боевого единоборства (дисциплины сётокан, кобудо, сито-рю, вьет во дао).