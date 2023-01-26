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НовостиОбщество26 января 2023 14:25

В Воронеже прошло открытое Первенство по восточному боевому единоборству

В соревнованиях приняли участие 400 юных спортсменов
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Накануне 80-й годовщины освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков прошло открытое Первенство Ленинского района по восточному боевому единоборству.

В организованном управой района и Региональной спортивной общественной организацией «Федерация восточного боевого единоборства Воронежской области» открытом первенстве приняли участие более 400 юных спортсменов города Воронежа: юноши и девушки в возрасте от 7 до 17 лет.

Количество желающих продемонстрировать свое мастерство в этой области спорта свидетельствует о большой популярности среди воронежской молодежи занятий восточными единоборствами.

В одной только дисциплине Кобудо приняли участие 199 человек, из них девушки 35, юноши 164. Соревнования прошли на базе спортивной школы № 26 по Правилам восточного боевого единоборства (дисциплины сётокан, кобудо, сито-рю, вьет во дао).