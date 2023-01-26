В Воронежской области заведующего ветучастка заподозрили в получении взяток на 255 тысяч

Воронежские полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по региону пресекли пять эпизодов получения взятки сотрудником ветучреждения в Бутурлиновском районе. Под подозрение попал 56-летний заведующий Клеповским ветеринарным участком районной станции по борьбе с болезнями животных. По версии следствия, в период с октября 2020 года по июнь 2022 года получил от пяти предпринимателей взятки на общую сумму свыше 255 тысяч рублей. За вознаграждение сотрудник выдавал липовые ветеринарные свидетельства и справки на животных перед убоем.

Оперативные материалы переданы в СК, на их основании ведомство возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки». Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.