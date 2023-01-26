В Воронеже будут судить серийного мошенника

24-летнего жителя Каширского района ожидает суд в соответствии с частями 2 и 3 статьи УК РФ «Мошенничество». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, в июне минувшего года на домашние номера телефонов пожилым жителям областного центра звонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкий родственник совершил ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Далее злоумышленник предлагал решить вопрос о непривлечении внучки или сына к ответственности за финансовое вознаграждение.

В ходе телефонного разговора собеседник сообщал взволнованным пенсионерам о том, что вскоре к ним приедет курьер, которому необходимо передать деньги, предварительно спрятав их в предметы одежды. Прибывшему через некоторое время мужчине потерпевшие передавали имеющиеся сбережения, с которыми он скрывался. Общий ущерб составил более полутора миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия установлена причастность фигуранта к совершению четырех преступлений в отношении жителей Воронежа в возрасте от 76 до 86 лет. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.