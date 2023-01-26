В Воронежской области на семь лет колонии осудили ревнивую даму, которая зарезала свою соперницу

Злоумышленница пырнула кухонным ножом свою соперницу в область грудной клетки и бедра. Фото: Алексей СЕРГУНИН

48-летняя жительница Россоши признана виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. Следствием и судом установлено, что 11 сентября 2022 года в дневное время в частном доме на ул. Малашенкова в Россоши осужденная, ее гражданский муж и 50-летняя знакомая распивали спиртное.

Хозяйка была недовольна поведением сожителя, который оказывал знаки внимания гостье. В итоге злоумышленница пырнула кухонным ножом свою соперницу в область грудной клетки и бедра. С полученными травмами пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, вечером того же дня она скончалась от причиненных телесных повреждений. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате ранения грудной клетки с повреждением легкого.

Приговором суда виновная осуждена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденной в пользу сына погибшей взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.