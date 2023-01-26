В Нижнедевицком районе Воронежской области назначили нового начальника МВД

Юрий Ключников. Фото со страницы администрации Нижнедевицкого района в VK.

С 24 января приказом начальника ГУ МВД России по Воронежской области подполковник полиции Юрий Ключников назначен на должность начальника ОМВД России по Нижнедевицкому району. Об этом сообщается на странице района в VK.

Юрий Ключников родился 1979 году в поселке совхоза «Нижнедевицкий». Окончил Воронежский государственный аграрный университет по специальности «ветеринарный врач» и Воронежский институт МВД России по специальности «правоохранительная деятельность». В 2002 году он начал трудовой путь в должности участкового. Через два года был переведен следователем в следственное отделение. С 2010 года трудился заместителем начальника следственного отделения. В 2014 году Юрия Юрьевича назначили на должность заместителя начальника ОМВД по району.

За время службы неоднократно поощрялся руководством ОМВД и Главным Управлением МВД благодарностями. Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней. Женат, воспитывает сына и дочь.