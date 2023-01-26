Сбер открыл две тысячи аккредитивов для населения Черноземья в 2022 году

Это одна из самых надежных форм расчета в сделках с физическими лицами. В Черноземье было оформлено более 2000 аккредитивов для населения.

В 2022 году в расчетах с аккредитивами по сделкам с недвижимостью был внедрен канал электронного взаимодействия между Сбербанком и Росреестром. По типовым сделкам без дополнительных условий в расчетах банк может самостоятельно получать информацию о переходе права собственности к покупателю. Аккредитив универсален и применим как в типовых, так и в сложных сделках, в которых могут фигурировать несколько участников, межрегионального характера и учитывающими ряд других обстоятельств. При использовании аккредитива банк выступает гарантом при расчетах как для покупателя, так и для продавца.