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НовостиОбщество26 января 2023 12:38

Сбер открыл две тысячи аккредитивов для населения Черноземья в 2022 году

В минувшем году был отмечен рост интереса среди населения к оформлению сделок при помощи аккредитивов
Источник:kp.ru

Это одна из самых надежных форм расчета в сделках с физическими лицами. В Черноземье было оформлено более 2000 аккредитивов для населения.

В 2022 году в расчетах с аккредитивами по сделкам с недвижимостью был внедрен канал электронного взаимодействия между Сбербанком и Росреестром. По типовым сделкам без дополнительных условий в расчетах банк может самостоятельно получать информацию о переходе права собственности к покупателю. Аккредитив универсален и применим как в типовых, так и в сложных сделках, в которых могут фигурировать несколько участников, межрегионального характера и учитывающими ряд других обстоятельств. При использовании аккредитива банк выступает гарантом при расчетах как для покупателя, так и для продавца.