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НовостиОбщество26 января 2023 11:01

На железнодорожном узле в Воронежской области прошли ночные учения

Сотрудники отрабатывали действия при пожаре на энергообъектах
Ирина КАЗАНИНА
Фото ЮВЖД

Фото ЮВЖД

Фото: Предоставлено

Минувшей ночью на железнодорожной станции Лиски прошло противопожарные учения. Оперативные службы отрабатывали действия по ликвидации возгораний на энергообъектах.

Сотрудники ЮВЖД отрабатывали практические навыки организации управления силами и средствами в нештатных ситуациях в темное время суток, связанных с возгоранием объектов энергетической инфраструктуры.

Все намеченные задачи были выполнены в полном объёме и в установленные сроки, отметили в ведомстве по итогам тренировки.