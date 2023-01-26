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НовостиПроисшествия26 января 2023 10:48

Подозреваемый в мошенничестве воронежский депутат Жогов пробудет в СИЗО до 29 марта

Суд продлил арест
Ирина КАЗАНИНА

Ленинский районный суд продлил срок заключения в СИЗО депутату городской думы Воронежа Роману Жогову. Он пробудет под стражей минимум до 29 марта.

Напомним, меру пресечения суд избрал 2 декабря. Народного избранника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, депутат обманул вице-спикера Гордумы Александра Провоторова на 2 млн рублей. Около десяти лет назад супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия, директором которого был Провоторов. Якобы Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги должны были идти на нужды ЕР, но оставались у семьи Жоговых.