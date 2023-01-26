Ранее судимый воронежец ограбил собутыльника

Злоумышленник взял со стола сотовый телефон оппонента и скрылся в неизвестном направлении. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В конце прошлого года в селе Рождественское в одном из домов по улице Советской было организовано застолье. Один из гостей выпил лишнего и вспомнил давний конфликт, произошедший между ним и 38-летним хозяином. После продолжительных споров инициатор конфликта, так и не дождавшись извинений, взял со стола сотовый телефон оппонента и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Пострадавший обратился в полицию. Он назвал стражам порядка приметы злоумышленника, а также его имя. По указанным приметам полицейские узнали в нем неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранителей 27-летнего местного жителя. Он ранее привлекался к уголовной ответственности, а в настоящее время находится под следствием за поджог чужого имущества.

Вскоре стражи порядка выяснили, что подозреваемый спешно покинул регион и отправился в Московскую область. Во время оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники полиции и доставили в Поворинский район для проведения следственных действий. В соответствии с частью 1 статьи 161 УКРФ «Грабеж» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.