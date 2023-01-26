Житель Воронежской области накопил 23 штрафа за нарушения ПДД

Большинство нарушений должника связаны с превышением скоростного режима. Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции Рамонского района в деревне Богданово остановили автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При проверке водителя по информационным базам выяснилось, что он 23 нарушал правила дорожного движения (преимущественно превышение скоростного режима) и своевременно не оплатил штрафы. В итоге инспекторы ДПС составили 14 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ». Сумма неоплаченных штрафов составила 17 800 рублей.

Полицейские напоминают, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных ГИБДД на официальном сайте ГИБДД.РФ в разделе «Сервисы», выбрав вкладку «Проверка штрафов».