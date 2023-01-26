51 медаль завоевали воронежские каратисты на всероссийском турнире

Наша сборная заняла третье общекомандное место на всероссийских соревнованиях и второе – в рамках фестивальной программы. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ "Курская дуга", посвящённых 80-й годовщине Победы в Курской битве, приняли участие 119 воронежцев. Наша сборная заняла третье общекомандное место на всероссийских соревнованиях и второе – в рамках фестивальной программы. В личном зачете воронежцы завоевали 51 медаль, из которых 19 золотых.

В рамках всероссийских соревнований победителями стали:

Александра Киселева - 14-15 лет, СЗ-ката-соло и СЗ-ката-соло с предметом, Денис Брославцев - 16-17 лет, СЗ-ката-соло, Иван Ларюшкин - 12-13 лет, СЗ-ката-соло, Дарья Орехова - 16-17 лет, СЗ-ката-соло, Антон Редько - 16-17 лет, СЗ-57 кг, Кирилл Квасов - 18+ лет, СЗ-85 кг, Денис Шаптур - 12-13 лет, СЗ-45 кг, Александр Тульнов - 14-15 лет, СЗ-54 кг, Алина Голева - 16-17 лет, СЗ-57 кг, Алексей Логвин - 18+ лет, ОК-78 кг, Кирилл Дорофеев - 14-15 лет, ОК-75 кг, Андрей Пышнограев - 16-17 лет, СЗ-90 кг и Севастьян Турищев - 12-13 лет, ОК-ката-ренгокай.

В фестивальной программе пять первых мест - Полина Ларюшкина - 8-9 лет, ПК-30 кг и СЗ-ката-соло, Мария Ларюшкина - 6-7 лет, СЗ-ката-соло, Антон Ходов - 8-9 лет, ПК-30 кг и Егор Томилин - 10-11 лет, ПК-30 кг.