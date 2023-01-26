Воронежское управление УФАС уличило ПАО «Россети Центр» в нарушениях

По итогам рассмотрения десяти административных дел ПАО «Россети Центр» оштрафовали на общую сумму 8 200 000 рублей.

Как рассказали в воронежском управлении ФАС, от граждан и коммерческих организаций поступили сообщения о нарушении компанией Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

В частности, ПАО не исполнило свою часть мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в установленный срок и в нескольких случаях нарушило срок направления необходимых документов. По этой причине одна из коммерческих организаций не могла приступить к строительству нового жилого объекта, а граждане не смогли заселиться в квартиры или завершить их строительство.

В управлении также уточнили, что ранее ПАО «Россети Центр» неоднократно привлекалось к административной ответственности по подобным нарушениям. Повторное нарушение статьи предполагает ужесточение наказания.