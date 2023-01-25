Под Воронежем мужчина, застреливший знакомого у пруда, сядет на восемь лет

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Каширском районном суде вынесли приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном убийстве.

В ходе следствия установили, что 55-летний мужчина вместе со своим 33-летним знакомым в декабре 2021 года на машине приехали к пруду. Там и произошла кровавая расправа. Мужчина постарше, у которого были старые счеты с более молодым, дважды выстрелил ему в голову из ружья. Ранения оказались смертельными.

В суде 55-летний житель Каширского района заявил, что первый выстрел сделал случайно. А второй намеренно якобы для скрытия улик.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил его к восьми годам одному месяцу колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворили гражданский иск, по нему с убийцы взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.