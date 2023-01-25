Наши спортсмены отлично выступили на первенстве России по джиу-джитсу. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены завоевали семь медалей на первенстве России по джиу-джитсу среди спортсменов до 16 лет и до 21 года, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Соревнования проходили в городе Конаково Тверской области. В них участвовали около тысячи спортсменов. Воронежскую область на первенстве представляли 25 бойцов.

В возрастной группе до 16 лет в весовой категории до 36 килограммов победила Алиса Никулина. Второе место заняли Анна Галыч (до 43 кг) и Глеб Стеканов (до 46 кг). Третьими стали Карина Грошева (до 43 кг) и Софья Крутова (до 48 кг).

Среди спортсменов до 21 года победа в весовой категории до 77 килограммов на счету Егора Крутова. В том же весе вторым стал Никита Морозов.

Тренируют наших спортсменов Владимир и Леонид Бебневы, Дмитрий Бешенец, Иван Долбилин и Владимир Меркулов.

- Выступление однозначно можно считать успешным, - подвел итоги турнира тренер сборной Воронежской области по джиу-джитсу Владимир Бебнев. - Первое и второе место означают попадание в списки кандидатов в национальную сборную. После контрольных соревнований будут формировать стартовые составы на международные старты, в том числе первенства Европы и мира (если будет возможность участвовать в них). Или на альтернативные старты с участием сильнейших спортсменов, если такое решение примут члены всероссийской федерации джиу-джитсу. Шанс имеет каждый!