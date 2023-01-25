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НовостиПроисшествия25 января 2023 15:31

В Воронеже ищут 23-летнюю девушку, ушедшую из дома в Пятигорске в одних тапочках

Предполагают, что она могла уехать в наш город
Олег КУЗНЕЦОВ
Девушку, ушедшую из дома зимой в одних тапочках, ищут уже около суток.

Девушку, ушедшую из дома зимой в одних тапочках, ищут уже около суток.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж» обратились с просьбой помочь в поисках 23-летней Антонины Алейниковой. Девушка ушла из дома в Пятигорске в одних тапочках во вторник, 24 января. По данным волонтеров, она могла поехать в Воронежскую область, не исключено, что в Воронеж.

Приметы Антонины Алейниковой: рост 176 сантиметров, худощавая, серые глаза, длинные темно-русые волосы. В день исчезновения была одета в удлиненную бежевую рубашку в клетку, серые лосины, обута в светлые тапочки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть девушка, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.