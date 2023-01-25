В центре Воронежа на перекрестке упал столб с дорожными знаками

Поверженный столб. Фото: телеграмм-канал "Мой и твой Воронеж".

В центре Воронежа на перекрестке улиц Средне-Московской и Кольцовской упал столб с дорожными знаками. Фото поверженной конструкции разместили в телеграмм-канале «Мой и твой Воронеж».

На фото видно, что на столбе были знаки, обозначающие «зебру», запрет остановки и эвакуацию машин нарушителей правил дорожного движения. По свидетельствам местных жителей, его не убирали больше суток.

Сейчас столб забрали специалисты муниципального центра организации дорожного движения. Они займутся приведением его и находящихся на нем знаков в порядок. Как только эти работы завершат, конструкцию обещают вернуть на место.

Напомним, 25 января стало известно, что дорожный знак, обозначающий границу Воронежа, передвинут на четыре километра в сторону хутора Ветряк. Сделают это для удобства коммунальщиков – продлится участок, где максимальная разрешенная скорость – не 90, а 60 км/час.