Воронежский поэт почитает землякам стихи, посвященные Дню освобождения города

28 января в библиотеке имени Никитина пройдет музыкально-поэтическая встреча с воронежским поэтом Михаилом Соловьевым. Программа «Сильна держава, коль народ един» посвящена Дню освобождения Воронежа.

Первые стихи Михаила Соловьева вышли в многотиражной газете «Кировец». На сегодняшний день творчество Михаила Николаевича отмечено различными наградами, он лауреат ежегодного форума «Достояние культуры Воронежа», награжден Знаком общественного признания «Общество и культура». Михаил Сольвьев - автор более 15 поэтических сборников, один из которых «Забыть? Никогда!!! Избранное» рассказывает о военном и послевоенном детстве автора.

Начало в 13.00, 12+