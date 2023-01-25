Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 12:12

Губернатор Воронежской области пообещал выделить деньги на перевод на русский язык документов беженцев

Также Александр Гусев выразил готовность профинансировать и услуги нотариусов
Юрий КОЗЛОВ
Если новый закондательный акт примут, одной проблемой у беженцев станет меньше.

Если новый закондательный акт примут, одной проблемой у беженцев станет меньше.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В среду, 25 января, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о намерении выделить финансирование на перевод на русский язык и нотариальное заверение документов беженцев из новых районов России, где идут боевые действия. Ими они смогут воспользоваться в любом МФЦ России. Губернатор сообщил, что соответствующий законодательный акт сейчас находится на правовой экспертизе и скоро поступит ему на подпись.

Александр Гусев отметил, что люди часто приезжают в наш регион практически ни с чем. А документы – это первое, чем им приходится заниматься для освоения на новом месте.