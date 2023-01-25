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НовостиПроисшествия25 января 2023 11:52

В Воронеже молодой наркоторговец ответит в суде за тайники с «синтетикой» в двух районах города

Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
Молодой наркоторговец, скорее всего, сядет надолго.

Молодой наркоторговец, скорее всего, сядет надолго.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Ленинского района направили в суд уголовное дело 23-летнего мужчины. По версии следствия, с января по март 2022 года этот молодой человек, действуя вместе с другими, пока еще не установленными преступниками, оборудовал в Воронеже тайники с синтетическими наркотиками. Их он делал в Ленинском и Коминтерновском районах.

Некоторое время 23-летний мужчина продавал через эти тайники смертоносную отраву. Однако вскоре его преступную деятельность раскрыли полицейские.

Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде. Молодому человеку грозит за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.